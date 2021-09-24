Женщина может нуждаться в медицинской помощи. Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 92-летнюю Ольгу Преображенскую. Женщина пропала в деревне Ширковка Клетнянского района. 23 сентября она ушла в лес и не вернулась, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. В чем одета - неизвестно. На ногах были синие резиновые сапоги. С собой было ведро.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто что-то знает о ее местенахождения, просят сообщить по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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