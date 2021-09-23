В 10 школах и детсадах Климовского района нашли нарушения в столовых

В четырех школах и шести детских садах Климовского района нашли нарушения при организации питания. Столовые проверила прокуратура, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

После проверки выявили 36 нарушений закона. В столовых не соблюдали температурный режим при хранении продуктов, не контролировали условия хранения продуктов, повара работали без перчаток и кухонных колпаков, не было суточных проб для контроля качества продуктов. Для питания детецй использовали продукты из домашего хозяйства, например, сало.

- На должностных лиц завели административные дела, - говорят в прокуратуре. - Материалы по ним направили в территориальный отдел Роспотребнадзора на рассмотрение.

От директоров школ и заведующих детскими садами потребовали исправить все нарушения.