В Брянской области на 42% выросло число несчастных случаев на железной дороге

В Брянской области на 42 процента выросло число несчастных случаев на железной дороге. С начала 2021 года зарегистрировали 10 таких происшествий. В них пострадало на три человека больше, чем год назад. В этом году среди пострадавших есть несовершеннолетний, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

- Происшествия фиксировались на станциях Белые Берега, Брянск-Орловский,

Палужье, Полпинская, на перегонах Клинцы – Робчик, Чернец – Полпинская,

Синезерки – Брянск-Льговский, - говорят железнодорожники.

Среди основных причин ЧП - хождение по путям, попытка перебежать пути перед приближающимся поездом, зацепинг.