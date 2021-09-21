В Брянске осудят банду банковских мошенников

У участников банды изъяли денежные средств на общую сумму 4 миллиона 748 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Брянске осудят банду, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей», «Незаконное образование юридического лица» передали в суд. Банковские мошенники получили доход не меньше 27 миллионов рублей, общая сумма банковских операций составила не меньше 924 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

У участников банды изъяли денежные средств на общую сумму 4 миллиона 748 тысяч рублей. На принадлежащее им имущество наложили арест на общую сумму больше 12 миллионов рублей.

Установили, что злоумышленники не имея специального разрешения, несколько лет проводили незаконные банковские операции, связанных с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также переводами денежных средств без открытия банковских счетов. Для этого они подделывали платежные поручения. Регистрацию юридических лиц проводили на граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

- Сейчас расследование завершено, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Уголовное дело направили в Бежицкий районный суд Брянска. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».