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Общество21 сентября 2021 15:30

Брянское предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей за поддельное сливочное масло

Продукцию признали фальсифицированной
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянское предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей за поддельное сливочное масло. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

Суд рассмотрел дело после заявления Североморского межрегионального управления Россельхознадзора о привлечении брянского комбината к административной ответственности.

Установили, что в декабре комбинат произвел традиционное масло. Его купил Воркутинский онкологический диспансер. Часть продукцию отправили на экспертизу. Она показала, что масло не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза из-за подделки молочного жира немолочными жирами.

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