Брянские следователи проводят проверку после обнаружения тела мужчины в лесу под Карачевом

В Брянске следователи проводят проверки по факту обнаружения трупа мужчины в лесу под Карачевом. Его нашли в конце августа в районе деревни Бахаревки, неподалеку от собственного дома. Жилье располагалось близко к лесополосе, сообщили «КП- Брянск» в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

- Процессуальные проверки и экспертизы еще проводятся, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Окончательные результаты будут известны к концу сентября. Тогда точно станет понятно, была ли смерть мужчины насильственной.

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