В Суражском районе водитель «Лады» угодил в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 19 сентября около 23.20 на 22 километре дороге Унеча-Сураж. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

35-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал со стороны Унечи. Он не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, затем съехал в кювет с правой стороны по ходу движения, поле этого врезался в дерево.

- Автомобилист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, закрытый перелом правой берцовой кости, подозрение на перелом нижней челюсти, - говорят в Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».