Брянцу дали 8 лет колонии за попытку сбыта наркотиков

В брянском Дятькове осудили жителя Челябинской области за попытку незаконно сбыть наркотики. 19-летний молодой человек в марте-апреле этого года вместе с неизвестным лицом с помощью интернета хотел продать около 49 грамм наркотика, производного от метилэфедрона. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Довести задуманное до конца не удалось: наркотики изъяли правоохранители.

- Виновного приговорили к 8 годам и 6 месяцем лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве.- Отбывать наказание молодой человек будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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