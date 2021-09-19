В Брянске устраняют последствия ливня на новой дороге-дамбе. О разрушении части тротуара сообщили в воскресенье, 19 сентября. На место отправились дорожные службы. Они подсыпят территорию.

Часть обочины размыло на одном из съездов на дачи с новой дороги. Он расположен ближе к Володарскому району. Судя по снимку, проезжая часть осталась целой. Смыло часть тротуара и обочину.

- Работы на дороге еще не завершены, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе Брянской городской администрации. - По ней открыли автомобильное движение. На данном участке еще не укрепили обочины. Этим и займутся дорожники в ближайшее время.

Напомним, на Брянск и область 17 и 18 сентября обрушился сильный дождь, который шел без перерыва двое суток.

Дорогу-дамбу из Фокинского района в Володарский открыли для движения 14 сентября. Некоторые дорожные работы, которые не мешают автомобилистам, продолжились на ней и после. Дорога в течение пяти лет будет находиться на гарантии у подрядчика.