В Брянске открыли центр по работе с одаренными детьми «ОГМА»

Стоимость центра «ОГМА» – больше 400 миллионов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске 17 сентября открыли центр по работе с одаренными детьми «ОГМА». Его название представлено аббревиатурой девиза: «Оригинальные, гениальные, молодые, активные», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Располагается он в Бежице, на улице Протасова,1. В комплексе имеется свой медицинский блог, тренажерный и актовый залы, Интернет-кафе, кабинеты музыки и искусства, библиотека, столовая. Для проживания оборудовали общежитие на 118 спальных мест.

Стоимость центра «ОГМА» – больше 400 миллионов рублей. Деньги выделили из федерального и областного бюджетов. На приобретение оборудования для центра выделили 203 миллиона рублей из федерального бюджета и 25 миллионов рублей из областного бюджета.

Брянский центр будет работать по аналогии с сочинским центром «Сириус». Талантливые школьники, показавшие высокие результаты в науке, искусстве, техническом творчестве и спорте, будут обучаться в здесь две-три недели. За одну смену центр могут посетить около сотни детей.

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