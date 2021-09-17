В Брянской области прививку от коронавируса сделал 352 451 житель. Об этом 17 сентября сообщают в региональном оперативном штабе.

Бесплатно вакцинацию ежедневно проводят в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах.

- Прививочная кампания продолжается, – говорят в оперштабе. – На 17 сентября за сутки коронавирусную инфекцию поборол 151 человек.

По данным оперативного штаба на 7 сентября, в Брянскую область завезли 9000 доз вакцины «Спутник V».

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