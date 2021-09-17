Житель Брянска предстанет перед судом за убийство знакомого. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

6 июня ранее не судимый пьяный мужчина был в доме по улице Цюрупы в Бежицком районе. Между ним и его знакомым вспыхнула ссора. Разгневанный обвиняемый попытался задушить его. Но приятель вырвался и убежал. Однако брянец решил довести задуманное до конца. Он стал преследовать жертву. С третьей попытки он добился желаемого. От полученных травм при удушении потерпевший скончался на месте происшествия.

- Уголовное дело направили в Бежицкий районный суд, - говорят в надзорном ведомстве.

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