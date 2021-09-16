В ДТП на Станке Димитрова в Брянске пострадал водитель "Лады"

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянске в ДТП на проспекте Станке Димитрова пострадал 33-летний водитель "Лады Ларгус". Автоавария случилась около двенадцати часов дня в среду, 15 сентября, у перекрестка с улицей Спартаковской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Водитель "Лады" ехал в левом ряду со стороны Телецентра. У областной больницы он стал разворачиваться, хотя этот маневр здесь запрещен. По предварительной информации, он не пропустил "Ауди А6", которая двигалась в сторону Телецентра и столкнулся с ней. Отечественную легковушку отбросило на металлическое ограждение на разделительной полосе.

У водителя "Лады" диагностировали ушиб мозга, кровоизлияние, перелом позвоночника. Мужчину госпитализировали.

Полицейские проводят провекру по факту аварии.