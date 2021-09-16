Брянский аэропорт сможет принимать "Боинги" и "Аэробусы" после реконструкции

Брянский аэропорт после реконструкции сможет принимать большие самолеты, такие как "Аэробус А380" или "Боинг-737-800". Это самые большие пассажирские борты. Для этого нужно модернизировать взлетно-посадочную полосу.

В сентябре 2021 года брянский аэропорт перевез 100-тысячного пассажира, сообщает "Брянская губерния". К концу года число перевезенных пассажиров составит порядка 120 тысяч. Но это все, на что способен брянский аэропорт. Сейчас он принимает самолеты, которые перевозят около 100 человек за раз. Для сравнения самый большой пассажирский самолет может увезти больше 500 пассажиров.

Для дальшейшего развития аэропорту необходима модернизация, которая включает строительство аэровокзала и модернизацию инфраструктуры. Раоты займут порядка двух-трех лет. При этом воздушая гавань продолжит принимать рейсы и работать в обычном режиме.