Разделять – важно!

Фото: АО "Чистая планета".

Брянская область вошла в число регионов, которые в этом году получат деньги из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Это стало возможным благодаря контролю губернатора и эффективной работе регионального оператора по обращению с ТКО АО «Чистая планета» по реализации проекта раздельного сбора отходов и открытию новых мусоросортировочных станций.

Комиссия Минприроды определила регионы, которые получат федеральные деньги на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2021 году. Заявки на субсидию в этом году поступили от 53 территорий, но деньги получат всего 46. В их числе и Брянская область. Общая сумма, которая будет распределена этим территориям, составит 1 млрд рублей, что позволит в общем приобрести более 65 тысяч контейнеров.

Получить деньги из федерального бюджета не просто. Для этого нужно соответствовать следующим критериям: в регионе должна быть утверждена территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том числе, положения о введении раздельного накопления ТКО. Кроме того, в субъекте должны находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают полный цикл работы: доставка, сортировка, переработка.

Как сообщила пресс-служба Минприроды России, по итогам рассмотрения заявок в этом году отобраны 46 регионов: Архангельская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская области, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Ставропольский края, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, Республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания и Чукотский автономный округ.

Напомним, важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил Президент России Владимир Путин. Сейчас ТКО собирают раздельно в 61 регионе. В числе первых проект раздельного сбора отходов стал успешно

реализовываться в Брянской области региональным оператором по обращению с ТКО АО «Чистая планета».