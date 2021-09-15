Об успешном подтверждении ФГБУ «Брянская МВЛ» аккредитации в Международной Ассоциации по контролю качества семян ISTA

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ».

13-14 сентября 2021 года Международной Ассоциацией по контролю качества семян («International Seed Testing Association» – ISTA, Швейцария) был проведен очередной аудит лаборатории экспертизы зерна и семян ФГБУ «Брянская МВЛ» с целью аккредитации на новый срок. Оценку системы менеджмента лаборатории проводил системный аудитор ISTA – James Kefa Oganda, правильность отбора проб, организации и проведения испытаний семян оценивал технический аудитор ISTA – Harry Nijenstein. Оценка проводилась в форме документарной и выездной экспертизы. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией, выездная экспертиза проводилась в форме удаленной оценки посредством ВКС и онлайн трансляции в присутствии наблюдателя ISTA.

Во время проверки проводилась оценка готовности ФГБУ «Брянская МВЛ» к работе в соответствии с нормативами и правилами ISTA. В ходе аудита проверялись такие направления исследования качества семян как: отбор проб, чистота, семена других растений, всхожесть, масса 1000 семян, влажность, жизнеспособность. В ходе аудита был организован отбор проб семян, и продемонстрированы навыки специалистов лаборатории в применении методов испытаний в соответствии с Правилами ISTA.

Эксперты высоко оценили организацию менеджмента качества и проведение испытаний семенного материала в ФГБУ «Брянская МВЛ», отметили высокую компетентность работников лаборатории, оснащенность оборудованием и техническую базу учреждения.

В ходе проверки представителями ISTA были выявлены незначительные несоответствия, даны рекомендации по их устранению и совершенствованию деятельности лаборатории. Экспертами будут даны рекомендации в Секретариат ISTA по аккредитации ФГБУ «Брянская МВЛ» на новый срок.

Напомним, с 2011 года ФГБУ «Брянская МВЛ» является членом International Seed Testing Association - ISTA.

1 октября 2014 года получен аттестат аккредитации ISTA, подтверждающий право ФГБУ «Брянская МВЛ» на проведение отбора проб, определение посевных качеств семян с выдачей международного сертификата ISTA (оранжевого и голубого). В 2017 году учреждение аккредитовано на новый срок.

ISTA была основана в 1924 году с целью развития и публикации стандартных процедур в области контроля качества семян. В ее состав входят лаборатории из более чем 70 стран.