В ноябрьские праздники Москву и брянский Новозыбков свяжут дополнительные пассажирские поезда. Поезда №131/132 и №201/202 Москва – Новозыбков из столицы отправятся 3 ноября, а обратно – 7 ноября, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

Для удобства пассажиров они будут курсировать утром и вечером. Так, поезд №131 отправится из Москвы в 9.41, №201 – в 21.20. Из Новозыбкова поезд №132 выйдет в рейс в 11.59, №202 – в 17.44.

Поезд №131/132 будет останавливаться на станциях Бекасово-1, Обнинск, Малоярославец, Калуга-2, Воротынск, Сухиничи-Главные, Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Выгоничи, Почеп, Унеча и Клинцы. Поезд №201/202 в пути следования сделает остановки на станциях Калуга-2, Сухиничи-Главные, Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Почеп, Унеча, Клинцы.

Всего на праздничные дни ноября назначили больше 160 дополнительных поездов на наиболее востребованных направлениях. К примеру, между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Пензой, Нижним Новгородом, Саратовом, Волгоградом, Самарой, Уфой, Белгородом, Орском; на маршрутах Санкт-Петербург – Киров, Нижний Новгород – Ижевск, Казань – Санкт-Петербург, а также на ряде популярных туристических направлений, например Сортавала – Рускеала и т.д.

Получить подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов, а также оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».