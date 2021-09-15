В Клинцах сотрудница банка похитила у клиентов 20 тысяч рублей

Сотрудницу банка в брянском городе Клинцы будут судить за кражу денег клиентов. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуре Брянской области.

По версии следствия, с сентября 2020 по январь 2021 года обвиняемая работала в операционном офисе филиала банка. У нее была информация о базе данных клиентов, которые взяли кредит. В базе данных женщина ввела пароли от личных кабинетов и банковских счетов без согласия клиентов. И тайно оформила на них банковские карты. На них перевела деньги с кредитных карт клиентов. А потом обналичила их в банкомате.

- Размер ущерба составил более 20 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. - За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.