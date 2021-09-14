В Брянске открыли детский сад «Тюльпанчик» на 270 мест

На двух этажах разместятся 12 групп, 6 из них - ясельные. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Советском районе Брянска на территории Старого аэропорта открыли детский сад «Тюльпанчик» на 270 мест. Из них 120 предназначены для детей до трех лет, сообщают в пресс-службе мэрии.

На двух этажах разместятся 12 групп, 6 из них - ясельные. Для занятий физкультурой есть собственный бассейн и современный спортзал. Творческие занятия и утренники будут проходить в просторном музыкальном зале.

В детском саду оборудуют интерактивный логопедический кабинет с возможностью совмещения нескольких образовательных направлений. Так же проводят работу по приобретению и оборудованию изостудии, кабинета психологической разгрузки, зимнего сада, кабинета для проведения научно-исследовательской деятельности.

В «Тюльпанчике» есть медкабинет, сенсорная комната, кабинеты психолога и кабинет логопеда. Открыли кабинет научно-исследовательской деятельности.

Во дворе для каждой группы выделили собственный участок с верандой, игровой площадкой. Кроме того, здесь оборудовали метеоплощадку, чтобы дети наблюдали за явлениями природы.

«Тюльпанчик» сдали в эксплуатацию, сейчас в саду начинают зачислять детей.

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