Брянские росгвардейцы выявили два нарушения в сфере оборота оружия

Брянские росгвардейцы в Фокино, Сельцо и Дятьковском районе провели профилактическое мероприятие «Оружие». Больше 120 мест регистрации оружия проверили на предмет наличия оружия, соблюдения условий хранения и наличия соответствующих разрешительных документов

Выявили 2 нарушения в сфере оборота оружия. На утилизацию сдали 3 единицы, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

- Целью мероприятий является контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия и боеприпасов к нему, а также недопущение совершения преступлений и происшествий с использованием и применением оружия, - сказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Андрей Борисов.

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