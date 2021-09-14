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Общество14 сентября 2021 15:14

В Брянске на Кургане Бессмертия установили инсталляцию ко Дню города

Из-за коронавируса 17 сентября отменили парад поколений и народные гуляния.
Надежда ПЕТРУНИНА
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Завершится праздничный день салютом. Фото: "Брянская губерния".

Завершится праздничный день салютом. Фото: "Брянская губерния".

В Брянске на Кургане Бессмертия установили инсталляцию ко Дню города. Об этом сообщает «Брянская губерния».

День города отметят 17 сентября. Напомним, что из-за коронавируса не пройдут парад поколений и народные гуляния. Днем организуют концерты и спортивные мероприятия.

Состоится возложение цветов к монументам. Завершится праздничный день салютом.

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