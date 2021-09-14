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Общество14 сентября 2021 14:25

Брянца на 5 лет отправили в колонию за пьяное ДТП, в котором погиб пешеход

Водитель разогнался до 109 километров час и сбил женщину на переходе
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Почепском районе местного жителя отправили в колонию за пьяное ДТП, в котором погиб пешеход. 10 мая пьяный мужчина сел за руль и помчался со скоростью больше 109 километров в час. В селе Речица он отвлекся от управления машиной, потерял контроль и сбил женщину на переходе. Потерпевшая умерла.

- Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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