В Брянске готовят к открытию спорткомплекс "Спартак" в Фокинском раойне

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске готовят к открытию спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак" в Фокинксом районе. Во вторник, 14 сентября, объект посетили первый заместитель Министра спорта России Азат Кадыров, депутат Госдумы Сергей Неверов и губернатор Александр Богомаз, сообщают в пресс-службе правительства Брянской областию

Строительство комплекса обошлось в 207,2 миллиона рублей. В бассейне установили единственную в регионе чашу из нержавеющей стали объемом 500 кубометров. Она прослужит дольше, чем бетонная, облицованная плиткой.

- В игровом зале уложено многослойное спортивное покрытие, смонтировано спортивное оборудование: ворота, сетки, кольца, - говорят в правительстве. - В спортзале выполнено акустическое напыление потолка. Применение такой технологии снизит гулкость и уровень шума в помещении.

В комплексе смонтировали мощную приточно-вытяжную вентиляцию. В универсальном спортивном зале можно заниматься волейболом, баскетболом и гандболом.