В Стародубском районе автомобилистка на иномарке угодила в кювет

31-летняя женщина за рулем автомобиля «Ауди 80» не справилась с управлением. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе из-за плохого самочувствия автомобилистка на иномарке угодила в кювет. ДТП произошло в понедельник, 13 сентября, около восьми часов утра на 6 километре дороги Стародуб – Печеники. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

31-летняя женщина за рулем автомобиля «Ауди 80» ехала со стороны Стародуба в сторону села Новые Ивайтенки. Она не справилась с управлением. Из-за этого машина съехал в кювет и перевернулась.

- Автомобилистка в ДТП получила ушибленную рану головы, ушиб левой кисти, перелом шейного отдела позвоночника, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали. С ее слов, причиной ДТП послужило ее плохое самочувствие.

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