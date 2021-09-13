В Брянске за 2021 год демонтировали 165 незаконных гаражей

В Брянске с начала 2021 года демонтировали 165 незаконных гаражей. Больше всего построек убрали в Володарском районе - 70, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

145 гаражей убрали собственники, 20 гаражей пришлось демонтировать принудительно.

- В первую очередь от незаконных гаражей освобождаются дворы, где намечено благоустройство, а также территории, которые попадают в производство работ по капремонту улично-дорожной сети, - говорят в мэрии. - Кроме того, в первоочередном порядке предписания о демонтаже направляются в соответствии с жалобами, поступающими от граждан.

В Брянске, как и по всей стране, с 1 сентября начала действовать "гаражная амнистия". Право на объекты можно оформить в упрощенном порядке. Для этого гараж должен быть капитальным строением, возведен до 29 декабря 2004 года и не признан судом или органом самоуправления самовольной постройкой.