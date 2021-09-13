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Общество13 сентября 2021 17:39

В Почепе потребовали признать аварийными пять многоэтажек

Главе районной администрации внесли представление
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Почеп потребовали признать аварийными пять многоквартирных домов. Прокуратура выяснила, что имеются результаты технической экспертизы об аварийном состоянии зданий. Но администрация Почепского района не организует обследование домов межведомственной комиссией ,чтобы официально признать их аварийными.

- Граждане, проживающие в указанных многоквартирных домах, лишены возможности быть переселенными из аварийного жилья, в том числе в рамках реализующейся на территории области государственной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Прокуратура внесла представление главе администрации Почепского района.