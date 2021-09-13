В Брянске сфотографировали разрушающуюся стелу на улице Пересвета

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске сфотографировали разрушающуюся стелу на перекрестке улиц Пересвета и проспекта Станке Димитрова. Снимок сделали в понедельник, 13 сентября, и опубликовали в соцсетях. Судя по фото, на памятнике лопнули металлические трубы. Автор поста считает, что стела может обрушиться.

Примечательно, что разрушающийся памятник заметили накануне Дня города.

Стелу установили в 1985 году, когда отмечали 1000-летие Брянска. За год до этого, в 1984 году, Брянск отметил 838 лет. Но областному центру не подобало быть младше районного - Трубчевска. Здесь обнаружили более древнее поселение. Нашли такое и в Брянске - на территории Чашина Кургана.

В этом году в Брянске будут отмечать 1036-летие города.