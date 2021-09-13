В Брянске 14 сентября ограничат движение у спортивных объектов

В Брянске во вторник, 14 сентября, ограничат движение автомобилей двух спортивных объектов. С 8.30 до 11.00 парковаться нельзя будет на улице 2-я Аллея от улицы Чапаева до улицы Богдана Хмельницкого. Здесь расположен новый спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак".

С 14.00 до 17.00 ограничат движение на улице Кромской от улицы Молодой Гвардии до улицы Литейной. Припарковаться нельзя будет у ледового дворца "Десна".

Исключение сделают для участников мероприятия и автомобилей спецслужб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.