Уголовное дело об обманутых дольщиках в Жуковке направили в суд

Уголовное дело об обманутых дольщиках в брянском городе Жуковка направили в суд. Обвиняемой, 60-летней жительнице Выгоничского района, грозит до 10 лет колонии, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год женщина вместе со своим знакомым возглавляли аффелированные строительные организации. Они обманули семерых жителей Жуковки и превлекли 3,4 миллиона рублей для строительства многоквартирного дома.

- Договоры долевого участия в строительстве в установленном законом порядке не были зарегистрированы, - говорят в прокуратуре. - А также нарушены сроки строительства и введения жилого дома в эксплуатацию.