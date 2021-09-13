Брянца будут судить за оскорбление судьи на заседании

Брянца будут судить за оскорбление судьи в зале суда. Следователи завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 21 июля 39-летний обвиняемый находился в зале Клинцовского городского суда. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". На заседании рассматривали продление срока содержание под стражей. Обвиняемый высказал в адрес судьи оскорбительные слова.

- Обвиняемый неоднократно судим за совершение различных преступлений, - говорят в следственом комитете. - В период отбытия в исправительной колонии №6 назначенного ему наказания, за нарушение действующего порядка в учреждении содержался в штрафном изоляторе.

В штрафном изоляторе брянец совершил преступление - избил сотрудника колонии.

Новую меру пресечения мужчине не избирали, так как он и так содержится под стражей.