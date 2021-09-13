Жительница Клинцов отправится в колонию за удар мужа в спину ножом

Жительница брянского города Клинцы отправится на 3,5 года в колонию за то, что ударила мужа ножом в спину. Женщину судили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 12 декабря прошлого года вечером супруга ударила мужчину дважды в спину ножом. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

- Ранее женщина уже была осуждена за причинение легкого вреда здоровью и за угрозу убийством с использованием ножа в отношении супруга, - говорят в надзорном ведомстве.

Теперь отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.