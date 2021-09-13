В ДТП в Жуковском районе пострадалил 2-летняя девочка и двое взрослых

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В ДТП в Жуковском районе пострадали три человека: двухлетняя девочка и двое взрослых. Автоавария случилась около половы пятого вечера в воскресенье, 12 сентября, на 3-м километре дороги Жуковка-Косилово, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

32-летняя женщина за рулем "Мазды 626" ехала из деревни Косилово в сторону Жуковки. Она не справилась с управлением, машина съехала в правый кювет.

У ребенека диагностировали сотрясение мозга и ушиб лба. Девочка находилась на заднем сидении в автокресле. 32-летняя автомобилистка получила сочетанную травму, сотрясение мозга, раны лба и колена, перелом голеностопа. У 36-летнего пассажира диагностировали сотрясение мозга и перелом ноги.

Всех трех пострадавших госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту аварии.