СМИ: в Навлинском районе обнаружили «тайный завод с мигрантами»

В Брянской области сообщили об обнаружении «тайного завода с мигрантами». Тот функционирует в Навлинском районе. Местные жители выступают против такого соседства и даже сравнивают предприятие с «концлагерем», сообщают «Брянские новости».

По данным издания, примитивное производство древесного угля наладили в окрестностях поселков Клюковники и Большого Пьявицкого. Однако заняты там не специалисты-профессионалы, а мигранты из Средней Азии и местные алкоголики. Для охраны на предприятии используют собак.

Предположительно, руководит «тайным заводом с мигрантами» гражданин Украины. Однако сам участок оформлен на другого человека – навлинского бизнесмена, проживающего в другом поселке.

Жители Клюковников и Большого Пьявицкого просят проверить наличие патентов и разрешения на работу у иностранцев. И даже обратились с такой просьбой через СМИ к ФСБ.

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