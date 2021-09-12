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Происшествия12 сентября 2021 16:10

В Брянске пьяный мужчина устроил дебош в гостинице на Набережной

Нарушителя задержали росгвардейцы
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: Управление Росгвардии по Брянской области.

Фото: Управление Росгвардии по Брянской области.

Пьяный дебош устроил в гостинице на Набережной в Брянске 38-летний посетитель. Мужчина вел себя агрессивно и начал портить имущество западения, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области 12 сентября.

Нарушителя общественного порядка задержали сотрудники ведомства. А вызвал их персонал гостиницы, нажав «тревожную кнопку».

- 38-летний посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе, агрессивно, размахивал руками, выражался нецензурной бранью, - рассказывают в пресс-службе управления Росгвардии. - На неоднократные замечания персонала заведения не реагировал и принялся портить имущество.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским.

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