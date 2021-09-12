В брянских Белых Берегах вандалы разгромили «активистский» шатер

Фото: vk,com, сообщество "Белые Берега".

В поселке Белые Берега Фокинского района Брянска неизвестные разгромили шатер, который обустроили местные активисты. Об инциденте сообщили жители населенного пункта в своем сетевом сообществе 11 сентября.

«Кто-то старался, строил, делал. А какие-то идолы сломали лавочки...», - говорится в опубликованном посту.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Отмечается, что место пользовалось популярностью у населения. Там любили отмечать праздники.

«И вот у кого-то поднялась рука разрушить его!», - недоумевают белобережцы.

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