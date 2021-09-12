В Брянской области зафиксировали 10 новых смертей от коронавируса

Десять новых смертей от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Брянской области за последние сутки. Общее число жертв ковида достигло 1256. Такова статистика регионального оперативного штата на утро воскресенья, 12 сентября. За минувшие 24 часа диагноз "Ковид-19" поставили 153 жителям области. Одновременно с этим 168 пациентов поправились: их повторные тесты на инфекцию - отрицательные. Общее количество заболевших теперь составляет 62441, выздоровевших - 58163. За сутки в брянских государственных лабораториях выполнили 1976 ПЦР-тестов на коронавирус.