В Брянске и окрестностях сгорело два автомобиля за один вечер

Фото: vk.com, сообщество «Типичный Брянск».

Сразу два автомобиля сгорело в Брянске и окрестностях в вечер субботы, 11 сентября. Сначала ЧП произошло на улице Урицкого в областном центре, два с половиной часа спустя - в Путевке Брянского района, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Легковушка «Ауди» загорелась в Советском районе Брянска около восьми часов вечера. Звонок о происшествии поступил оперативному дежурному ЦУКС в 20.04. По вызову выехали две автоцистерны. По прибытию выяснилось, что возгорание произошло в моторном отсеке и салоне. Площадь пожара составляла три квадратных метра.

«В 20.18 пожар был локализован, в 20.20 - ликвидирован. В результате пожара травмированных нет. Причина пожара устанавливается», - говорится в релизе ведомства.

Похожее ЧП в 22.28 зарегистрировали на улице Андрея Голицына в Путевке. На сей раз горел моторный отсек автомобиля «Фольксваген Джетта». Борьбу с огнем вели также два пожарных расчета. Пожар ликвидировали в течение десяти минут. Никто не пострадал.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».