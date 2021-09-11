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Общество11 сентября 2021 22:06

Котельную в центре Брянска украсило граффити с партизанами

Арт-объект появился на здании по улице Любезного в Советском районе
Анна ЛЕВКИНА
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Внушительных размеров граффити с партизанами появилось на здании котельной в Советском районе Брянска. На патриотический арт-объект обратили горожане в субботу, 11 сентября.

Сама котельная принадлежит ГУП «Брянсккоммунэнерго». Она расположена по улице Любезного, 2а. Это практически в центре города – за домом с часами рядом с площадью Партизан.

По предварительной информации, инициатором создания граффити выступило руководство предприятия – в рамках подготовки к празднованию 78-й годовщины освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

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