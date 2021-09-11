В Брянске сняли на видео драку в сетевом супермаркете

В Брянске в сетевом супермаркете сняли на камеру возникший конфликт и избиение покупателя. По предварительной информации, молодой человек вел себя неадекватно и замахнулся на другого посетителя торговой точки бутылкой с пивом. Ролик опубликовали в одном из сетевых сообществ.

Первоначально сообщалось, что парень якобы разбил в магазине бутылку, бросив ее на пол. А затем попытался похитить спиртное. За это брянца избили. Удары наносили по различным частям тела, в том числе ногами.

Однако на обнародованном видео видно, что предполагаемый зачинщик конфликта не разбил, а замахнулся бутылкой на другого покупателя торговой сети. Пиво отобрали очевидцы. А на молодого человека посыпалась череда ударов.

Из УМВД информация о происшествии в «Пятерочке» пока не поступала.

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