В брянском Новозыбкове «всплыла» тысячерублевая фальшивка

В брянском городе Новозыбков обнаружили поддельную 1000-рублевую купюру. Она попала в отделение местного банка из магазина, сообщают bryansknovosti.ru со ссылкой на МО МВД России «Новозыбковский».

О происшествии в дежурную часть доложили днем 9 сентября. Звонок поступил от руководителя кассово-инкассационного центра (КИЦ).

Проверка установила, что банкноту доставили в отделение банка накануне. Некто расплатился ею в магазине Новозыбковского райпо по улице Красной.

Сейчас полицейские устанавливают происхождение выявленной фальшивки.

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