Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 сентября 2021 21:37

В брянском Новозыбкове «всплыла» тысячерублевая фальшивка

Купюра попала в отделение банка из магазина
Анна ЛЕВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В брянском городе Новозыбков обнаружили поддельную 1000-рублевую купюру. Она попала в отделение местного банка из магазина, сообщают bryansknovosti.ru со ссылкой на МО МВД России «Новозыбковский».

О происшествии в дежурную часть доложили днем 9 сентября. Звонок поступил от руководителя кассово-инкассационного центра (КИЦ).

Проверка установила, что банкноту доставили в отделение банка накануне. Некто расплатился ею в магазине Новозыбковского райпо по улице Красной.

Сейчас полицейские устанавливают происхождение выявленной фальшивки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».