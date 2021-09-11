Минимальный продуктовый набор в Брянске подешевел до 4651 рубля

Стоимость продуктовой корзины в Брянске к концу августа составила 4651,73 рублей и за месяц снизилась на 3,04%. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Стоимость минимального набора продуктов питания в Брянске к концу августа составила 4651,73 рублей и за месяц снизилась на 3,04 процента. С начала года аналогичный показатель вырос на 8,36 процента. Такие данные 10 сентября обнародовал Брянскстат.

Аналогичный показатель для Брянской области традиционно ниже – 4524,75 рублей.

В отчетный период статисты наблюдали также за ценами в Новозыбкове, Клинцах и Навле. В этой тройке самый дорогой продуктовый минимум зафиксировали в Навле – 4488,85 рублей. На втором месте оказался Новозыбков, на третьем – Клинцы. Причем наибольший рост к августу 2020-го показал третий по величине город региона. Его величина равна 8,51 процента.

СПРАВКА:

Потребительская корзина – это набор необходимых продуктов и товаров для поддержания естественной жизнедеятельности человека. В нее входят 33 товара.

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