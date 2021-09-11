От коронавируса в Брянской области умерли еще 11 человек

На 11 сентября в Брянской области зарегистрировали 62288 случаев заболевания «Ковид-19». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области еще 11 человек умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 11 сентября. Общее число умерших от ковида достигло 1246.

За сутки 201 пациент выздоровел от коронавируса. Общее количество вылечившихся теперь немного не доходит до 58 тысяч.

Всего в Брянской области зарегистрировали 62288 случаев заболевания «Ковид-19». Суточный прирост новых – 154. Сейчас наш регион занимает 34 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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