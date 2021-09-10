В Брянске на вокзале Брянск-Льговский и обустроят теплые туалеты

В Брянске на вокзале Брянск-Льговский во время капитального ремонта сделают перепланировку и обустроят теплые туалеты, в том числе и для инвалидов. Кроме того, в здании появится комната матери и ребенка с пеленальным столиком, сообщают в службе корпоративных коммуникаций по Брянскому региону МЖД.

Также вокзал оснастят вентиляцией и кондиционерами, установят систему пожарной безопасности. В зале ожидания для пассажиров поставят новые и комфортные кресла, устройства для зарядки мобильников. Для инвалидов – кассу с заниженным окном.

Преобразят и сам фасад здания. Его отделают современными материалами и сделают подсветку. Также на платформах сделают навесы, защищающие пассажиров от непогоды. Для слабовидящих уложат вдоль платформ тактильно-контрастные линии.

Саму территорию вокзала выложат гранитными плитами. Здесь же установят новые фонари, поставят лавочки, оборудуют цветочные клумбы.

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