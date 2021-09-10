В трех района Брянска 14 и 15 сентября понизят напор воды

В Фокинском, Бежицком и Советском районе Брянска с 21.00 14 сентября до 9.00 15 сентября понизят напор воды, сообщают в пресс-службе Брянский городской администрации.

- Это связано с работами по замене запорной арматуры на Бордовичских водозаборных сооружениях, - говорят в мэрии.

Напомним, 13 сентября с 10.00 до 19.00 не будет холодной воды по адресам: от проспекта Московского, д. 99 до улицы Белобережской от дом №16 до №108.

Это связано с работами на водопроводной сети Фокинского района.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».