В Брянске ушел из жизни 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Георгий Мосин

Георгий Степанович Мосин. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в пятницу, 10 сентября, ушел из жизни 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Георгий Мосин. Печальную новость сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

День назад, 9 сентября, Георгия Степановича поздравляли с вековым юбилеем. Ветеран был старейшим жителем Советского района Брянска.

Георгий Мосин во время войны был минометчиком и командовал ротой, воевал в Сталинграде. После тяжелого ранения офицера эвакуировали в Кемеровскую область. Он трудился в цехе по изготовлению мин. После освобождения Брянщины вернулся на родину.

Учился в Ленинградском институте железнодорожного транспорта. На БМЗ в Брянске прошел путь до начальника отдела. С 1953 года работал на селе. Был главным инженером в Жуковском МТС, старшим инженером в производственном отделе совнархоза, заместителем председателя Сельхозтехники. В 73 год вышел на пенсию.