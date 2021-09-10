Жителя Брянска отправили на 11 лет в колонию за убийство родного брата

Жителя брянского послека Радица-Крыловка на 11 лет отправили в колонию строгого режима за убийство родного брата. Приговор Бежицкого районного суда уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 19 января около часа ночи в доме на улице Ленина мужчина избил родственника по голове и туловищу. Потерпевший от полученных травм скончался.

На следующий день брат закопал тело под пол, а одежду погибшего сжег.

- 31 января мужчина добровольно расскзаал о случившемся полицейским, - говорят в прокуратуре.

Осужденный пытался обжаловать приговор, но его оставили без изменений.