В Брянске с 11 сентября изменится расписание автобуса №23 "Бежицкий рынок - Водозабор". Корректировка коснется выходных дней, пишут в группе "Брянский автобус".

Время отправления от Водозабора: 7:05, 8:23, 9:45, 11:07, 13:04, 14:50, 16:10, 17:30 и 18.50.

Время отправления от Бежицкого рынка: 7:45, 9:05, 10:26, 12:24, 14:10, 15:30, 16:47, 18:10 и 19:30 до Хлебокомбината.

Время отправления от Гормолкомбината до Водозабора: 6:35.

Пассажиры просят продлить городской автобус до Отрадного. Пока туда ходит только маршрутка №166.