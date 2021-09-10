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Происшествия10 сентября 2021 14:24

В Брянске директора фирмы будут судить за долг 2,8 млн рублей по зарплате

Руководителю грозит до трех лет лишения свободы
Марина АНТОНОВА
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В Брянске директора строительной фирмы будут судить за долг в 2,8 миллиона рублей по зарплате. Уголовное едло направили для рассмотрения в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, руководитель предприятия с июня 2015 по ноябрь 2016 года не выплатил зарплату 25 работникам.

- Уголовное дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу, - говорят в прокуратуре. - За совершение указанного преступления уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.