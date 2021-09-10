Брянские автобусы могут перевести на газовое топливо

Брянские автобусы могут перевести с бензинового топлива на газовое. Департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области оценит эффективность использования двух видов топлива на автобусах ПАЗ на примере одной из автоколонн, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Сейчас газонаполнительные станции расположены в Дубруни, Глинищеве, Брянске и Фокине. В регионе есть три передвижных газозаправщика.

В рамках проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Брянской области» планируют построить 16 газовых заправок, технику переводить на газомоторное топливо, для владельцев автомобилей на газу ввести нологовые льготы. Строителям газовых заправок землю под них выделят без торгов.