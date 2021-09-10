ВЦИОМ: Только Новые люди могут стать пятой парламентской партией

Фото: пресс-служба партии "Новые люди".

Партия «Новые люди» имеет все шансы на прохождение в Госдуму по итогам предстоящих выборов. Об этом сообщили глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров и лидер партии Алексей Нечаев, представляя результаты исследования «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года».

По данным опроса, на сегодняшний день «Новые люди» имеют наибольший рейтинг среди непарламентских партий. За последние два месяца популярность партии выросла в полтора раза, а к Единому дня голосования, как считают социологи, ее рейтинг достигнет 6%.

«На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера — Новые люди. Чуть-чуть отстает «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер» – рассказал Валерий Федоров.

Исследование ВЦИОМ показывает, что «Новые люди» – единственная непарламентская партия, у которой стабильно растет рейтинг. Еще в июне ее готовы были поддержать 1,2% россиян, а к сентябрю этот показатель вырос более чем в три раза. Быстро растет и узнаваемость партии: с июня она поднялась с 2% до 14%.

«Мы видим, что 19-20% избирателей ещё не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране», — заявил Алексей Нечаев.

Наибольшая поддержка партии наблюдается в городах с населением до 500 тысяч человек. В Рязанской области за «Новых людей» готовы проголосовать 8,7% респондентов. Высокие показатели партия демонстрирует и в Новосибирской и Воронежской областях.

«Данные ВЦИОМ показывают, что партия «Новые люди» – это реальная политическая сила, с каждым днем набирающая обороты. К нам присоединяются умные, думающие, прогрессивные люди, объединенные общей целью – улучшить жизнь в каждом городе страны. И их деятельность приносит ощутимые результаты: Новые люди уже начали претворять в жизнь те изменения, которые предлагает партия», – подчеркнул представитель «Новых людей» Денис Носенко.

Сейчас основная задача партии – привести своих сторонников на избирательные участки, заметил генеральный директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков.

«Впервые в парламенте может появиться пятая партия, новая политическая сила. Для этого партии нужно мобилизовать максимальное число сторонников, а эти сторонники должны прийти на выборы, не проспать их. Сейчас для всех самое главное — понять, что выборы дают исторический шанс», – отметил эксперт.